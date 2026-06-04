Garda de Coastă, reacție după tragedia în care un copil de 9 ani și-a pierdut viața. Imobilul era neutilizat de ani de zile

Sursă: Realitatea.net

Garda de Coastă a oferit primele explicații după incidentul tragic în care un copil de 9 ani a murit în urma unui accident petrecut într-un imobil aflat în administrarea instituției. Reprezentanții acesteia susțin că proprietatea nu mai era folosită de mult timp și că accesul în incintă era restricționat.

Incidentul a avut loc într-o proprietate administrată de Garda de Coastă, unde un băiat de 9 ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un capac de canalizare.

În urma incidentului, instituția a transmis un punct de vedere oficial privind statutul imobilului și măsurile de securizare existente în zonă.

Proprietatea aparține Gărzii de Coastă din anul 1975

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții instituției, terenul și clădirile din incinta respectivă figurează în evidențele oficiale încă din anul 1975 și se află în administrarea Gărzii de Coastă.

Totuși, autoritățile precizează că imobilul nu a mai fost utilizat în scop operațional de mai mulți ani, fiind practic scos din circuitul activ al instituției.

Accesul în incintă era restricționat

În comunicatul transmis public, Garda de Coastă a subliniat că perimetrul este împrejmuit cu un gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, iar accesul persoanelor neautorizate în interiorul proprietății este interzis.

Reprezentanții instituției susțin că zona era delimitată și că existau măsuri de restricționare a accesului, însă circumstanțele exacte în care copilul a ajuns în interiorul perimetrului urmează să fie stabilite de anchetatori.

Ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților

Autoritățile desfășoară cercetări pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru a determina dacă au existat eventuale deficiențe privind securizarea amplasamentului.

Ancheta va analiza inclusiv starea infrastructurii din incintă, modul în care era asigurată protecția zonelor periculoase și dacă au fost respectate toate obligațiile legale privind siguranța proprietății.

Rezultatele investigației vor stabili dacă tragedia putea fi prevenită și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru securizarea unor astfel de proprietăți aflate în administrarea instituțiilor publice.

Între timp, comunitatea locală rămâne marcată de pierderea copilului, iar familia așteaptă concluziile oficiale ale anchetei.