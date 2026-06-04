Vești bune pentru persoanele cu dizabilități din București. Primăria a anunțat când intră banii restanți în conturi

Sursă: Agerpres

Stimulentele datorate persoanelor cu dizabilități urmează să ajungă joi și vineri în conturile beneficiarilor, a precizat directorul Direcției Economice din Primăria Municipiului București, Emanuela Jugureanu.

Ea a explicat că este vorba despre suma datorată pentru luna mai 2024 și o diferență din luna aprilie 2024.



'Virarea sumelor pentru stimulente a fost efectuată către DGAS și astăzi se vor face virările de către DGAS în conturile beneficiarilor. A fost o problemă tehnică, au trecut pe o altă sursă și s-a rezolvat. Probabil că mâine toți beneficiarii vor vedea sumele în cont. (...) Conform solicitării DGAS, în această lună este achitată o lună întreagă și o diferență din luna aprilie 2024. (...) Se achită 500 de lei plus o diferență care a rămas din luna aprilie', a afirmat Jugureanu în cadrul ședinței Consiliului General al Capitalei.



Precizările au fost făcute după ce un cetățean a luat cuvântul în timpul ședinței, solicitând lămuriri în legătură cu acordarea stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități.



'Suntem în data de 4 și stimulentul pentru persoane cu dizabilități nu a fost încă virat. Știu că bugetul este aprobat. În mod normal, această sumă trebuia plătită până la sfârșitul lunii. (...) Sunt 50.000 de persoane care așteaptă și oamenii care nu au mai încasat un leu din noiembrie pur și simplu sunt disperați', a spus Cătălin Mosgoreanu.