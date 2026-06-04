Misiune de salvare contracronometru, pe Dunăre. Doi pescari, salvați în ultima clipă de la înec

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Sursă: Realitatea PLUS

Alertă în Mehedinți, acolo unde o barcă cu două persoane s-a răsturnat pe Dunăre. Ulterior, cei doi pescari au fost scoși la mal de către autorități. Din fericire, aceștia erau conștienți.

Barcă, răsturnată pe Dunăre Cei doi bărbați au fost salvați în cadrul unei curse contracronometru a autorităților. Echipajele medicale au fost prezente la fața locului pentru a le oferi îngrijiri celor doi. Potrivit autorităților , nu a fost necesar ca cei doi să fie transportați la spital.

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