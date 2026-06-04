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Misiune de salvare contracronometru, pe Dunăre. Doi pescari, salvați în ultima clipă de la înec

4 iun. 2026, 14:43
Misiune pe Dunăre

Misiune pe Dunăre

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Alertă în Mehedinți, acolo unde o barcă cu două persoane s-a răsturnat pe Dunăre. Ulterior, cei doi pescari au fost scoși la mal de către autorități. Din fericire, aceștia erau conștienți.

Barcă, răsturnată pe Dunăre

Cei doi bărbați au fost salvați în cadrul unei curse contracronometru a autorităților.

Echipajele medicale au fost prezente la fața locului pentru a le oferi îngrijiri celor doi.

Potrivit autorităților, nu a fost necesar ca cei doi să fie transportați la spital.

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