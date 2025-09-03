Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00 în apele teritoriale grecești, în zona dintre Thassos și Samothraki, la aproximativ 4-6 mile marine de Samothraki, potrivit cotidianului To Vima.

Yiannis Manios, președintele Asociației Pescarilor din Kavala și vicepreședinte al Asociației Pescarilor din Grecia, a explicat că în ultimele zile, bărcile de pescuit turcești s-au apropiat foarte mult de coastele insulei Samothraki.

„În această seară, un număr mare de bărci turcești au ieșit din nou la pescuit și 20 dintre bărcile noastre au ieșit să protesteze. Acolo, pescarii noștri au fost insultați, amenințați și chiar s-a tras cu arma în aer””, a spus Manios, citat de publicația menționată. Întregul incident ar fi fost filmat de pescarii greci.

„Turcii au bărci mult mai mari și mai moderne. Vin din portul Ainos și pescuiesc din ce în ce mai aproape de apele noastre teritoriale. Am încercat să-i împingem înapoi, dar au continuat să se apropie de noi”, a spus Manios.

După câteva minute, bărcile de pescuit grecești, majoritatea din Kavala, dar și pescari din Salonic și Halkidiki, s-au retras și s-au întors în portul Keramoti din Kavala.

Săptămâna trecută, Atena a înaintat un protest diplomatic Turciei cu privire la incursiunile constante ale pescarilor turci în apele teritoriale grecești. Fenomenul este de mult timp cunoscut locuitorilor insulelor din estul Mării Egee, pescarii turci aventurându-se adesea la o distanță de până la o milă marină de coastele grecești, scrie Kathimerini.