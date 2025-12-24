Incendiul a izbucnit la o fermă dezafectată din localitatea Necopoi și s-a extins cu repeziciune. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Femeia a fost salvată de echipajele de urgență și transportată la spital. Aceasta a suferit arsuri grave pe mai mult de jumătate din suprafața corpului.

„La sosirea echipajelor profesioniste incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 m².Acesta a fost localizat, fiind împiedicată extinderea.În urma evenimentului, a fost identificată o persoană de sex feminin, conștientă, care a suferit arsuri de gradul II și III pe aproximativ 50% din suprafața corporală. Aceasta a primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului din partea echipajului TIM SMURD, urmând a fi transportată la spital pentru tratament de specialitate”, a spus Alexandra Pop, purtător de cuvânt ISU Satu Mare.



Anchetatorii iau în calcul și varianta unui incendiu provocat și încearcă să refacă pas cu pas ce s-a întâmplat în fermă. În centrul investigației se află și iubitul femeii pentru a lămuri împrejurările în care victima a fost rănită.

Parchetul a demarat o anchetă

Incendiul de la ferma din Necopoi, în care o femeie a suferit arsuri pe jumătate din suprafața corpului, a fost provocat de către un bărbat care locuia fără forme legale, fiind deschisă o anchetă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare.



"Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că un bărbat de 46 de ani, din județul Caraș-Severin, care locuia fără forme legale la respectiva fermă, pe fondul unui conflict spontan cu concubina sa, de 45 de ani, din județul Bihor, ar fi incendiat locuința. Ulterior, incendiul s-a extins, bărbatul părăsind locul faptei. Femeia se afla în locuință la momentul producerii incendiului, suferind arsuri pe corp, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.



La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.



Polițiștii continuă cercetări pentru stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.



Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" a intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj TIM SMURD, încadrate cu 13 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Totodată, a fost anunțat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Homoroade, iar ulterior, pentru suplimentarea forțelor, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Viile Satu Mare s-a deplasat la intervenție cu o autospecială.

În urma intervenției au fost salvate aproximativ 15 animale, porci și viței, precum și cantități importante de furaje și cereale aflate în perimetrul afectat.

