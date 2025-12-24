Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi retrasă treptat din uz, urmând ca în 2026 să fie înlocuită cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, după cum a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Schimbarea marchează una dintre cele mai ample transformări digitale din domeniul medical, iar documente precum rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea în forma lor actuală.

Ministrul Sănătății a confirmat că toate aceste documente vor fi mutate în noua platformă care va deveni operațională în august 2026. El a explicat: „Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”.

Potrivit ministrului, platforma se află deja într-un stadiu tehnic de execuție de peste 65%.

Ce va putea fi accesat în noul sistem digital

Alexandru Rogobete a detaliat funcționalitățile viitoarei platforme, explicând că aceasta va permite vizualizarea biletelor de trimitere în format electronic, a rețetelor electronice, a scrisorilor medicale, a dosarului electronic al pacientului și a istoricului serviciilor medicale. Practic, întregul flux birocratic dintre pacient și furnizorul de servicii medicale va fi digitalizat în proporție de peste 95%, după cum a precizat ministrul Sănătății.

CNAS a subliniat că actualul sistem și-a atins limitele. Instituția a transmis: „Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale”.

Modernizarea și redimensionarea platformei sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Perioadă de tranziție: cardul de sănătate rămâne valabil

Pentru a evita blocajele, autoritățile vor introduce o perioadă de tranziție în care serviciile vor putea fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, cât și prin noile instrumente digitale. Cardurile rămân valabile chiar dacă pe ele figurează o dată de expirare depășită.

Ministrul Sănătății a precizat și direcția în care se îndreaptă sistemul: „Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”.

Un proiect care promite să elimine birocrația din sistemul medical

Noul sistem este prezentat drept „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc”. Obiectivul său este simplificarea radicală a interacțiunii dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, prin eliminarea documentelor tipizate și a formularelor pe hârtie.

Biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile vor fi complet digitale, accesibile instant. Dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor funcționa integrat, iar istoricul medical va putea fi consultat în siguranță, oricând și de oriunde, inclusiv de pe telefon sau calculator.

Un pas decisiv spre un sistem medical complet digital

Prin această transformare, autoritățile promit un sistem medical mai eficient, mai rapid și mai ușor de utilizat. Digitalizarea aproape totală a documentelor medicale ar urma să reducă timpul pierdut, să elimine erorile și să ofere pacienților acces imediat la informațiile de care au nevoie, într-o platformă unică și modernă.

