Tragedia s-a produs într-un apartament de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Botoșani, iar din primele informații, focul ar fi fost pus intenționat.

Vecinii au dat alarma în cartier după ce au simțit miros puternic de fum.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului, cu mai multe autospeciale și ambulanțe SMURD. Salvatorii au fost nevoiți să forțeze accesul în locuință, pentru că ușa era blocată.

Victima a fost găsită în stare inconștientă și din nefericire medicii nu au mai putut face nimic ca să o salveze. Flăcările au distrus bunuri din mai multe camere, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

