În ziua de 23 Decembrie 2025, la ora 23:43:12 (ora locală a României), s-a produs în MUNTENIA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 66.0 km.
Potrivit INFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km SE de Brasov, 50km S de Sfantu-Gheorghe, 53km N de Ploiesti, 61km NE de Targoviste, 84km V de Buzau, 97km NE de Pitesti
Cutremur într-o zonă atipică din România. Ce magnitudine a avut
Un cutremur a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, într-o regiune atipică, adică în afara zonei seismice principale Vrancea. Astfel de seisme se caracterizează, de obicei, prin faptul că sunt de suprafață și au magnitudini mici spre moderate.
În ziua de 23 Decembrie 2025, la ora 23:43:12 (ora locală a României), s-a produs în MUNTENIA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 66.0 km.