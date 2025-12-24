În ziua de 23 Decembrie 2025, la ora 23:43:12 (ora locală a României), s-a produs în MUNTENIA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 66.0 km.



Potrivit INFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km SE de Brasov, 50km S de Sfantu-Gheorghe, 53km N de Ploiesti, 61km NE de Targoviste, 84km V de Buzau, 97km NE de Pitesti