Al doilea suspect, considerat complice, a primit aceeași măsură preventivă, anchetatorii stabilind că acesta l-ar fi ajutat pe autorul principal să fugă de la locul faptei.

Cum a fost pus în scenă furtul

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, unul dintre bărbați este cercetat pentru furt calificat, iar celălalt pentru complicitate la furt calificat. Procurorii au stabilit că, în data de 5 noiembrie 2025, principalul suspect, „beneficiind de sprijinul moral al complicelui său, s-a deghizat într-un livrator de mâncare şi, folosind o cheie mincinoasă, a intrat ilegal într-o locuinţă din Cluj-Napoca”. Din interior, acesta ar fi sustras un seif în care se aflau aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de lei.

După ce a luat seiful, bărbatul ar fi fost preluat cu autoturismul de către complice, ceea ce, în opinia anchetatorilor, arată că acțiunea a fost pregătită în detaliu.

Procurorii vorbesc despre un mod de operare „profesionist”

În solicitarea de arestare preventivă, procurorii au invocat gravitatea faptei și prejudiciul considerabil produs victimei. Parchetul a subliniat că modul de acțiune, descris drept „profesionist”, precum și faptul că au fost vizate exclusiv sume de bani, indică un scop infracțional clar orientat spre obținerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilității domiciliului.

Decizia instanței

Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul și pentru recuperarea prejudiciului.

