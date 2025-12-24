În continuare, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, printre care și cea a sinuciderii. Între timp, tatăl, fiind prezent la cercetările făcute la fața locului, nu acceptă ipoteza potrivit căreia fiica sa s-ar fi sinucis.

Mălina locuia în Oradea, unde lucra ca fotoreporter, fiind cunoscută pentru implicarea sa în presă. A colaborat cu publicații locale, iar fotografiile sale erau apreciate pentru sensibilitate și profesionalism. Apropiații spun că era o fire energică și participa la foarte multe evenimente locale, unde contribuia nu doar ca fotograf, ci și ca voluntar.



Tatăl, care a crescut-o singur, Ioan Guler, a dezvăluit că tânăra jurnalistă se confrunta cu probleme foarte grave de sănătate, care au dus la anemie, dureri și oboseală.

„Au fost grave probleme de sănătate, între care un cancer la stomac, care o chinuie de aproape un an de zile, am fost in apartamentul ei cu ofițerul criminalist și s-a vazut cum a fost pus uscătorul ca a fost atins, probabil în cădere anemie nu se stie ce a fost și mâinile au fost cum le pune omul ca să nu cada...ma doare.

Nici nu bănuiam că am o fetiță atat de înzestrată de Dumnezeu, sunt darurile lui, nu ale mele, eu îi mulțumesc Domnului că am crescut-o, dar tot cu ajutorul Lui”, a spus tatăl Mălinei.

Cu toate acestea, bărbatul respinge varianta sinuciderii și crede că fiica sa nu s-a aruncat de la etaj, ci a căzut din cauza anemiei. Ioan Guler a avut numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și a foștilor colegi jurnaliști, care au portretizat-o în ultimele zile.

Vestea morții Mălinei a generat un val de reacții emoționante pe rețelele sociale. Printre cei profund afectați se numără și Lidia Buble, care a declarat că nu își poate reveni din șoc.

„Prieteni, sunt in stare de șoc. Nu îmi revin de 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a cazut de la etajul 7 în Oradea. Sunt socata. Nu îmi vine să cred”, aspus Lidia Bubble într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.



Cu doar câteva ore înainte să aibă loc tragedia, tânăra a fost prezentă la concertul artistului Cabron. La aflarea veștii, acesta a transmis un mesaj, „Am făcut poze, a râs alături de noi, chiar a și plâns. Dimineața, la câteva ore după ce ne-am luat rămas bun, am aflat despre această tragedie. A fost un șoc pentru toată lumea alături de care a stat aseară. Dumnezeu să o odihnească, viața este o secundă. Drum lin, Mălina!”, a transmis Cabron pe rețelele sociale.



Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a sinuciderii. Totodată, aceștia au transmis că nu există nicio suspiciune privind comiterea unei infracțiuni.

Mesajul uluitor postat de jurnalista Mădălina Guler cu câteva momente înainte de a muri