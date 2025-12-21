Mălina Guler era o prezență constantă și luminoasă în peisajul mediatic din Oradea, fiind recunoscută ca un fotoreporter dedicat, cu o pasiune profundă pentru sport și cultură.

Absolventă de Jurnalism, tânăra și-a transformat dragostea pentru fotografie și fotbal într-o carieră, fiind o figură familiară pe stadioane, unde documenta meciurile cu un profesionalism desăvârșit. Mândră de drumul său, Mălina investise resurse proprii în aparatură foto performantă, instrumentul prin care reușea să surprindă dinamica evenimentelor locale.

Ultimele sale postări de pe rețelele sociale, realizate chiar în seara dinaintea tragediei, au căpătat acum o semnificație dureroasă.

Ea publicase imagini și clipuri de la concertele pe care le fotografiase, însoțite de versurile melancolice: „Dă-mi, Doamne, timp, măcar un anotimp…”. Acest mesaj, aparent un simplu citat la momentul respectiv, a devenit pentru cei care au cunoscut-o un ecou tulburător al unei suferințe rămase ascunse sub masca entuziasmului cu care își făcea meseria.

Dispariția sa a lăsat un gol imens în rândul colegilor, care își amintesc de ea ca de o persoană mereu plină de energie, deși în ultima perioadă observaseră schimbări îngrijorătoare.

Mălina slăbise vizibil și le mărturisise apropiaților că se confruntă cu o problemă medicală serioasă pentru care urma un tratament, însă a ales să rămână discretă în privința detaliilor.

În paralel, surse din anturajul său menționează că tânăra ar fi trecut și prin dificultățile unei povești de iubire complicate, care i-ar fi adus suferință.

Cu toate acestea, dincolo de speculațiile privind problemele de sănătate sau cele sentimentale, circumstanțele exacte și motivele care au dus la acest gest extrem urmează să fie clarificate de ancheta autorităților.