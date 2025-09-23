”În cursul nopţii trecute, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Ştefăneşti şi ai Detaşamentului Botoşani, în cooperare cu poliţiştii de frontieră, au desfăşurat o amplă operaţiune de căutare pe lacul de acumulare Stânca – Costeşti (râul Prut), pentru găsirea a doi pescari de 26 şi 33 de ani, aflaţi într-o barcă, care nu s-au mai întors la mal”, anunţă, marţi dimineaţă, ISU Botoşani.

Potrivit reprezentanților instituției, alarma a fost dată prin apel la 112, după ce colegul care îi aştepta pe mal nu a mai putut comunica cu ei şi nici identifica pe apă cu ajutorul lanternelor.

”Imediat, forţele de intervenţie au fost direcţionate la faţa locului şi au început misiunea de căutare cu barca din dotare şi cu ajutorul termoviziunii. După aproximativ două ore, cei doi bărbaţi au fost identificaţi în viaţă, la circa şase kilometri distanţă de locul unde fuseseră văzuţi ultima dată. Aceştia le-au spus salvatorilor că, din cauza valurilor, barca lor a luat apă şi s-a răsturnat. După ce au plutit în derivă câţiva kilometri, au reuşit să ajungă înot la mal, unde au întâlnit un alt pescar care a alertat autorităţile”, a mai transmis sursa citată.

Bărbaţii au fost evaluaţi medical de echipajul SMURD şi cel al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. După acordarea primului ajutor, aceştia au refuzat transportul la spital.