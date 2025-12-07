„Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit la vot. E un moment complicat pentru țara noastră și îmi pare rău că au fost atât de puțini bucureșteni la urne. Nu vreau să comentez rezultatele — există exit poll-urile, dar sunt doar pentru ora 19:00, aș vrea să așteptăm numărarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024.

Indiferent care vor fi rezultatele la final, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. De fapt, mă voi întoarce la ceea ce am făcut și îi voi apăra”, a declarat Anca Alexandrescu.