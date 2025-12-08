Invitat la un post TV și întrebat dacă îl surprinde scorul foarte bun obținut de candidata suveranistă, Ciprian Ciucu a afirmat că „doar ușor mă surprinde”.

„Sunt sondaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului și pe care nu le-am făcut publice pentru că eram foarte mult atacați. Partidul Național Liberal, și e adevărat, în trecut a greșit cu sondajele. Dar de când a venit domnul Ilie Bolojan în conducerea partidului și de când sunt eu alături de domnia sa, niciodată nu a mințit și nu vom minți cu sondajele. Nu le-a mai scos public pentru că orice spuneam era foarte atacat și nu mai devenea credibil.

Și încă ceva: vreau să-mi iau, de acum înainte, un angajament personal. Nu o să mint cu sondaje. Dar, în cel mai rău caz, dacă nu-ți convin sondajele, nu le publici. Dar nu e ok, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în aceste cercetări sociologice. Și de acum eu vă spun: nu o să mint cu sondaje. Poate dacă le comandăm și nu ne convin, nu le publicăm.

În fine, faci ce vrei cu ele dacă le plătești. Dar nu o să mint. Nici eu, nici Ilie Bolojan. Sunt și alte modalități de a evita o înfrângere decât să prezinți sondaje false. Adică, de acum îmi doresc să fie un nou început și pentru partidul meu în ceea ce privește comportamentul politic”, a declarat Ciprian Ciucu.