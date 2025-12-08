Ciprian Ciucu recunoaște că Anca Alexandrescu era pe locul 2 într-un sondaj comandat de Bolojan. De ce i-a fost frică să-l facă public

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, recunoaște că a avut un sondaj plătit de PNL, pe care îl are de la premierul Ilie Bolojan, dar nu l-a făcut public pentru că îi era frică de ascensiunea valului suveranist și de ascensiunea Ancăi Alexandrescu care era deja pe locul doi în acel moment și avea mari șanse să crească. 

Invitat la un post TV și întrebat dacă îl surprinde scorul foarte bun obținut de candidata suveranistă, Ciprian Ciucu a afirmat că „doar ușor mă surprinde”.

„Sunt sondaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului și pe care nu le-am făcut publice pentru că eram foarte mult atacați. Partidul Național Liberal, și e adevărat, în trecut a greșit cu sondajele. Dar de când a venit domnul Ilie Bolojan în conducerea partidului și de când sunt eu alături de domnia sa, niciodată nu a mințit și nu vom minți cu sondajele. Nu le-a mai scos public pentru că orice spuneam era foarte atacat și nu mai devenea credibil.

Și încă ceva: vreau să-mi iau, de acum înainte, un angajament personal. Nu o să mint cu sondaje. Dar, în cel mai rău caz, dacă nu-ți convin sondajele, nu le publici. Dar nu e ok, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în aceste cercetări sociologice. Și de acum eu vă spun: nu o să mint cu sondaje. Poate dacă le comandăm și nu ne convin, nu le publicăm.

În fine, faci ce vrei cu ele dacă le plătești. Dar nu o să mint. Nici eu, nici Ilie Bolojan. Sunt și alte modalități de a evita o înfrângere decât să prezinți sondaje false. Adică, de acum îmi doresc să fie un nou început și pentru partidul meu în ceea ce privește comportamentul politic”, a declarat Ciprian Ciucu.