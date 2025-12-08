"Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul. Nu, nu am să îi iau locul lui George Simion. Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani", a declarat Anca Alexandrescu.

"Este absolut inadmisibil ca oameni, instituții care greșesc an de an, de câteva ori pe an uneori, să poată să intre în orice campanie electorală nestingheriți, în dispreț total față de presă, față de dumneavoastră și față de noi politicienii, ca să nu mai spun în dispreț total față de public.

Cred că vom găsi cea mai bună soluție ca să punem un pic de ordine în această lume rumânească care stă prost, inclusiv pentru că se manipulează din ce în ce mai inadmisibil. Este cel puțin bizar să ai în strategia de securitate, strategia națională, ideea de manipulare în război hibrid și să nu fi în stare să pui ordine în propria curte", a afirmat Dan Dungaciu.

"Este neîncrederea oamenilor în clasa politică de astăzi, este foarte clar. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat, cum am spus mai devreme, cu anularea alegerilor și, bineînțeles, și manipularea sondajelor de opinie. Tot ceea ce s-a întâmplat, nu numai în presă, ci și în zona de online, sancțiunile care merg doar către o anumită zonă, iar către cealaltă nu. Cred că trebuie să găsim un echilibru, să găsim acea cale de mijloc, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

Eu cred că la București, după șapte luni de mandat, a fost învins, de fapt, Nicușor Dan. Cred că ăsta este mesajul public pe care trebuie să-l dăm", a mai spus Anca Alexandrescu.