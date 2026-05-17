Rețeaua din umbră. Cum își securizează Ilie Bolojan influența prin oameni loiali în funcții de top

Arhitectura puterii la Palatul Victoria s-a modificat substanțial după instalarea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O analiză detaliată a numirilor din ultima perioadă evidențiază o tendință clară de promovare a unor personaje venite direct din cercul de influență de la Oradea al premierului. Deși unii dintre aceștia sunt contestați din cauza lipsei de experiență specifică în administrația centrală sau politicile naționale, ei ocupă în prezent fotolii strategice de secretari de stat, consilieri și șefi de agenții, beneficiind de bugete importante și salarii de zeci de mii de lei.

De la cursuri de fotografie și Primăria Aușeu, direct la conducerea Ministerului Culturii

Unul dintre cele mai controversate nume din această rețea de influență este cel al Ancuței Șchiop. În prezent, aceasta ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii, poziție pentru care încasează un salariu lunar de aproximativ 22.000 de lei. Parcursul său profesional a stârnit numeroase discuții în spațiul public, considerându-se că pregătirea sa nu coincide cu rigorile funcțiilor de demnitate publică ocupate.

Absolventă a unui curs de fotografie, Ancuța Șchiop a reușit în anul 2021 să câștige concursul pentru conducerea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai”, o instituție care administrează un patrimoniu evaluat la peste un milion de euro, deși nu deținea experiență anterioară în domeniul culturii sau al biblioteconomiei. În trecut, între 2008 și 2021, ea a activat ca profesoară de istorie și geografie, devenind ulterior viceprimar din partea PNL în comuna bihoreană Aușeu. După o pauză de șase luni în care nu a avut un loc de muncă stabil, ea a fost recuperată politic ca consilier al prefectului liberal Dumitru Țiplea, pas care i-a deschis ulterior drumul spre eșalonul guvernamental, în ciuda criticilor privind competențele sale reale de management.

Consolidarea puterii la Cancelaria Prim-ministrului: Cazul Mihai Jurca și controversa vilei RAAPPS

Mihai Jurca, fost city manager la Primăria Oradea și un alt apropiat de încredere al premierului, a înregistrat o ascensiune fulminantă. Acesta a trecut rapid de la organizarea de evenimente și concerte locale pe plan municipal direct în postura de șef al Cancelariei Prim-ministrului, o funcție esențială cu rang de ministru, unde gestionează fonduri guvernamentale masive și primește un salariu de 28.000 de lei pe lună.

Deși este recunoscut ca un susținător vocal al măsurilor severe de austeritate promovate de noul Executiv, stilul de viață al lui Mihai Jurca de după numire a intrat în vizorul presei. El s-a mutat într-un imobil exclusivist din nordul Capitalei administrat de RAAPPS. Deși contractele oficiale menționează alocarea unui apartament spațios de patru camere, cu o suprafață de 135 de metri pătrați, Jurca a susținut public că locuința dispune doar de un living mare, un dormitor și dependințe. Solicitarea pentru acest imobil a fost transmisă oficial chiar de către structura pe care o conduce. Tot în perioada de austeritate bugetară, Jurca a fost acuzat de sindicatele din Guvern pentru achiziția a 17 autoturisme noi destinate consilierilor de stat, achiziție justificată de demnitar ca fiind o măsură de economie prin eliminarea posturilor de șoferi.

Conexiunea corporatistă: Raul Gutin și afacerile cu terenuri din Bihor

O altă prezență discretă, dar extrem de influentă în echipa premierului este Raul Gutin, numit consilier de stat în cadrul aceleiași Cancelarii a Prim-ministrului, cu o remunerație lunară de aproximativ 20.000 de lei. Gutin a preluat această demnitate publică fără a avea un istoric în politica națională sau în managementul guvernamental strategic, activitatea sa anterioară fiind legată de mediul privat, unde a ocupat timp de doi ani funcția de manager general al filialei din Oradea a companiei Nidec.

Relațiile strânse dintre Raul Gutin și șeful cancelariei, Mihai Jurca, sunt dublate de un istoric economic interesant între municipalitatea din Oradea și fostul angajator al lui Gutin. În anul 2014, sub mandatul de primar al lui Ilie Bolojan, instituția a achiziționat de la Nidec Oradea SRL o suprafață de teren de aproape 95.000 de metri pătrați pentru suma de 755.000 de euro, sub argumentul atragerii de investitori în Parcul Industrial I. Presa locală a semnalat că tranzacția s-a derulat în condiții preferențiale, ocolind alte oferte concurente. Ulterior, în 2021, parteneriatul a continuat prin achiziția de către municipalitate a unei stații rapide de încărcare pentru autobuze electrice, amplasată chiar în perimetrul companiei.

Finul premierului preia controlul resurselor energetice la SAPE pe un salariu record

Lista promovărilor din cercul bihorean este completată de Adrian Foghiș, care este finul de cununie al lui Ilie Bolojan. Cu un istoric profesional ce include conducerea Zonei Metropolitane Oradea și ocuparea unui post de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Foghiș a fost propulsat recent de către premier în funcția de președinte interimar al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE).

Noua poziție publică îi asigură lui Adrian Foghiș o remunerație record, evaluată la aproximativ 50.000 de lei pe lună. Numirea sa la conducerea acestei structuri strategice, care gestionează participațiile minoritare ale statului român în sectorul energetic, a atras atenția opoziției politice și a liderilor de sindicat, în special din cauza unor sporuri salariale neobișnuite atașate funcției sale, care au devenit subiect de dispută și ironii în spațiul public.