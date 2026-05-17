Proiect legislativ în premieră. Parlamentul propune facilități fiscale majore și reducerea TVA pentru tineri

Sursă: Realitatea.Net

Măsură de urgență în Parlament pentru salvarea pieței imobiliare și sprijinirea noii generații. Deputații propun o reducere istorică a TVA-ului de la 21% la 11% pentru tinerii de până în 35 de ani care își achiziționează prima casă. Inițiativa vine ca o plasă de siguranță într-un moment critic, în care tranzacțiile imobiliare s-au prăbușit cu 15%, iar creditele bancare și programul „Noua Casă” au devenit aproape inaccesibile din cauza prețurilor record din marile orașe.

Proiect de lege pentru reducerea TVA la 11% pentru tinerii care își cumpără prima casă

O inițiativă legislativă de amploare, depusă recent în Parlament, își propune să deblocheze piața imobiliară autohtonă și să ofere o gură de oxigen tinerilor care vor să își cumpere o locuință. Proiectul prevede reducerea drastică a TVA-ului de la 21% la 11% pentru persoanele de până în 35 de ani aflate la prima achiziție rezidențială. Măsura vine ca un răspuns direct la contextul economic actual, marcat de dobânzi bancare sufocante și de o scădere accentuată a accesibilității creditelor ipotecare clasice.

Condițiile stricte pentru a beneficia de reducerea taxelor

Pentru ca acest stimulent fiscal să ajungă exclusiv la cei care au reală nevoie de sprijin și să nu favorizeze speculațiile imobiliare, proiectul de lege impune un set de criterii extrem de riguroase. În primul rând, solicitanții trebuie să fie persoane fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data semnării contractului și care nu au deținut niciodată o locuință, individual sau în coproprietate cu soțul ori soția.

În al doilea rând, sunt stabilite limite clare legate de imobilul tranzacționat. Casa sau apartamentul trebuie să aibă destinație strict rezidențială, o suprafață utilă de maximum 150 de metri pătrați și un preț de achiziție care să nu depășească plafonul de 945.000 de lei. Totodată, pentru a preveni revânzarea rapidă în scop profitabil, beneficiarii legii vor avea interdicția legală de a înstrăina proprietatea timp de cinci ani de la data dobândirii.

Apusul programului „Noua Casă” și realitatea dură din piață

Nevoia unei astfel de reforme fiscale este confirmată de eșecul major al programului guvernamental „Noua Casă”, o facilitate care în trecut ajuta mii de tineri, dar care astăzi a devenit complet ineficientă. Deși pentru anul trecut statul a alocat un buget generos de 500 de milioane de lei pentru garantarea creditelor, datele oficiale arată că au fost acordate garanții de doar 33 de milioane de lei. Această prăbușire a interesului demonstrează că programul nu mai răspunde nevoilor actuale.

Inițiatorul legii, deputatul Ștefan Tănasă, a explicat că fiscalitatea excesivă și costurile uriașe din prezent îi pedepsesc exact pe tinerii care muncesc, își întemeiază familii și plătesc taxe în România, dar care se trezesc în imposibilitatea de a-și permite un acoperiș deasupra capului. În opinia sa, înjumătățirea TVA-ului reprezintă cel mai puternic și direct ajutor pe care statul îl poate acorda noii generații la început de drum.

Ce înseamnă facilitatea în bani gheață: Economii substanțiale pentru cumpărători

Specialiștii din domeniu salută inițiativa și arată impactul financiar imediat în bugetul unei familii. Consultantul imobiliar Vlad Vela a oferit exemplul unui apartament cu prețul de 100.000 de euro, unde diferența de taxare ar lăsa în buzunarul cumpărătorului aproximativ 10.000 de euro. Această sumă, economisită dintr-un foc, poate acoperi integral costurile pentru mobilarea și utilarea noii locuințe, eliminând necesitatea unui alt credit de nevoi personale. Măsura este considerată vitală deoarece țintește cel mai vulnerabil segment de cumpărători, și nu investitorii care dețin deja multiple proprietăți.

Pe lângă povara fiscală a unui TVA de 21%, tinerii se lovesc și de instabilitatea dobânzilor. Brokerul imobiliar Alexandru Nica atrage atenția că ratele creditelor legate de indicele IRCC sunt fluctuante și greu de prevăzut pe termen lung. Mai mult, creditele prin „Noua Casă” au devenit paradoxal mai scumpe, având dobânzi cu 1% sau 2% mai mari comparativ cu ofertele actuale de dobândă fixă de pe piața bancară liberă.

În plus, plafoanele vechi ale programelor guvernamentale s-au deconectat complet de realitatea prețurilor. Gabriel Grecu, proprietarul unei agenții imobiliare, confirmă că prezența tinerilor în rândul cumpărătorilor este în scădere liberă din cauza blocajului generat de taxe. Acesta explică faptul că în marile orașe limitele vechi, precum pragul de 70.000 de euro, sunt nerealiste, în condițiile în care pe piața actuală nu se mai pot găsi nici măcar garsoniere sau apartamente cu o singură cameră care să se încadreze în aceste sume. În acest context, un TVA redus la 11% ar putea fi singura soluție viabilă pentru deblocarea tranzacțiilor în rândul noii generații.