Se dublează tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București

Sursă: Realitatea.Net

Lovitură dură pentru șoferii indisciplinați din București, care riscă să plătească de două ori mai mult dacă își lasă mașinile pe unde nimeresc. Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre ce prevede dublarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor parcate neregulamentar, măsură menită să descurajeze blocarea arterelor din oraș.

Nota de plată pentru șoferii care își lasă mașinile pe unde nimeresc în Capitală este pe cale să devină uriașă. Primăria Municipiului București propune măsuri financiare drastice în noul proiect aflat în dezbatere publică, stabilind ca toate componentele operațiunii de eliberare a carosabilului – de la ridicarea propriu-zisă, până la transport și depozitare – să își dubleze valoarea actuală.

Cât va costa recuperarea unei mașini obișnuite în primele 24 de ore

Pentru autoturismele standard și vehiculele care nu depășesc greutatea de cinci tone, modificările de tarif sunt substanțiale. Potrivit noului regulament, doar taxa fixă pentru operațiunea de ridicare de pe stradă ar urma să fie majorată de la 200 de lei la 400 de lei. La această sumă se adaugă serviciul de transport al mașinii către platformă, care se scumpește de la 150 de lei la 300 de lei, în timp ce cazarea vehiculului în spațiul special amenajat pentru primele 24 de ore va costa alte 300 de lei.

Printr-un calcul simplu, un șofer bucureștean care fuge să își recupereze mașina chiar în prima zi de la ridicare se va vedea obligat să scoată din buzunar o sumă totală de 1.000 de lei. Dincolo de acest prag inițial, penalizarea devine și mai aspră pentru cei care întârzie, deoarece pentru fiecare zi suplimentară petrecută în parcul de depozitare se va adăuga o taxă de magazinaj în valoare de 150 de lei pe zi.

Tarife dublate pentru vehiculele grele și sancțiuni pentru blocarea locurilor destinate persoanelor cu handicap

În cazul vehiculelor masive, care depășesc pragul de cinci tone, presiunea financiară crește proporțional cu tonajul. Pentru această categorie, tariful brut de ridicare se modifică de la 270 de lei la 540 de lei, iar serviciul de transport aferent crește de la 200 de lei la 400 de lei. Proiectul prevede totuși o plasă de siguranță pentru momentele în care proprietarul apare la fața locului în ultimul moment; dacă procedura este oprită înainte ca platforma să plece spre depozit, șoferul va scăpa doar cu achitarea taxei de ridicare, adică 400 de lei în cazul mașinilor mici.

Noul set de reguli nu vizează doar fluidizarea traficului greu sau decongestionarea arterelor principale, ci are și o puternică componentă socială. Măsurile se vor aplica cu aceeași strictețe tuturor vehiculelor staționate ilegal pe drumurile publice, pe domeniul public sau privat al Capitalei, dar și mașinilor care blochează fără a avea acest drept locurile de parcare rezervate strict persoanelor cu dizabilități.

Autoritate extinsă: Poliția Rutieră și Poliția Locală vor aplica regulamentul în toate sectoarele

Punerea în aplicare a noului mecanism de sancționare nu va mai fi blocată de bariere administrative sau de competențe teritoriale disputate. Decizia de ridicare a unui vehicul parcat necorespunzător va putea fi dispusă în mod legal atât de către agenții Poliției Rutiere, cât și de către polițiștii locali. Acest regulament unificat este gândit să își producă efectele pe întreg teritoriul geografic al Bucureștiului, incluzând fără excepție și străzile sau terenurile aflate în administrarea directă a sectoarelor 1-6.

Prin această inițiativă, Primăria Capitalei urmărește să elimine haosul tarifar și să impună standarde comune pentru acest serviciu public la nivelul întregului oraș. Dincolo de perimetrul central, care va rămâne sub supravegherea directă și strictă a municipalității, primăriile de sector vor primi libertatea de a opera serviciul de ridicări în interiorul propriilor granițe, cu obligația de a respecta întocmai noile tarife majorate.