Fecioara

Anul 2025 a fost un an al presiunilor pentru zodia Fecioară. Au fost luni în care mulți nativi ai semnului au fost nevoiți să gestioneze mai multe urgențe în același timp, fără nicio pauză care să le permită să vadă imaginea de ansamblu. Însă această presiune constantă i-a forțat să devină mai conștienți de valoarea lor, să nu își mai irosească timpul cu activități care nu le aduc profit.

În 2026, este tot mai clar pentru Fecioare că munca lor se va transforma într-un câștig major. Fecioara pășește într-un an în care strategia se transformă în venit. Vine o promovare, un proiect prinde avânt sau o idee pe termen lung devine, în sfârșit, profitabilă. Nativii semnului vor intra în 2026 mai pregătiți de luptă, cu idei mai bune, cu optimism și cu energie. Iar eforturile lor vor deveni profitabile.

Săgetător

2025 a fost un an în care Săgetătorul a învățat cum să NU folosească banii. Deciziile impulsive, veniturile inconsistente sau încrederea acordată persoanelor lipsite de cuvânt au avut un preț mai mare decât se așteptau. Dar nativii semnului au învățat ce îi motivează cu adevărat și ce nu. În special ultimele luni ale anului 2025, i-au forțat pe Săgetători să se gândească la stabilitatea financiară mult mai profund.

În 2026, Săgetătorul primește oportunități care se potrivesc perfect talentelor sale naturale. Ceva internațional, creativ sau antreprenorial ar putea deveni surprinzător de profitabil. De asemenea, ar putea întâlni o persoană care îi oferă acces la informații, conexiuni sau sprijin și îi schimbă traiectoria financiară. De data aceasta, nu trebuie să mai fugă de responsabilitate, ci să de dezvolte și să profite de cele mai bune ocazii, care vor apărea chiar din ianuarie.

Zodia Pești

Peștii au petrecut mare parte din 2025 copleșiți de obligații care nici măcar nu erau pe deplin ale lor. Au oferit prea mult, au dus prea mult în spate sau au încercat să țină totul singuri. Epuizarea emoțională s-a revărsat și asupra finanțelor, făcându-i să te simtă mai puțin stabili decât sunt în realitate. Dar ceva s-a schimbat spre finalul anului. O limită, o revelație sau un moment de claritate le-a arătat Peștilor de unde vine cu adevărat energia benefică din viața lor.

În 2026, Peștii atrag abundență financiară prin colaborare și parteneriate, nu prin sacrificiu. Munca lor este tot mai apreciată, intuiția legată de bani se dezvoltă. O persoană influentă sau chiar o întreagă echipă intervine pentru a scrie alături de nativii Pești următorul capitol. Acesta este anul în care nativii semnului vor câștiga fără compromisuri și se vor dezvolta.