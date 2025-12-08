„Călin Georgescu este un principiu. Eu v-am spus de nenumărate ori că nu e vorba de Călin Georgescu ca persoană, ci e vorba de un principiu. Nu ne putem dezice de voința poporului român. Atâta timp cât domnul care este acum la Palatul Cotroceni pretinde că exista un raport despre motivele pentru care s-au anulat alegeri. Și acel raport nu apare în spațiu public. Păi nu ne vom dezice, indiferent de câte urzeli apar, de câte intrigi încearcă unii și alții televizat despre ce face Simion și ce face AUR, și cum rămâne Simion fără Partidul AUR”, a declarat Simion în conferința de presă pe care a susținut-o alături de Anca Alexandrescu.

„Suntem alături de domnul Călin Georgescu în încercările grele prin care el trece și bănuim, pe bună dreptate, că are parte de o represiune politică, prin prisma faptului că și-a depus candidatura și a câștigat niște alegeri,” a precizat liderul AUR.