George Simion nu se dezice de Călin Georgescu: „Are parte de o represiune pentru că a candidat și a câștigat niște alegeri”

George Simion nu se dezice de Călin Georgescu: „Are parte de o represiune pentru că a candidat și a câștigat niște alegeri”
George Simion nu se dezice de Călin Georgescu: „Are parte de o represiune pentru că a candidat și a câștigat niște alegeri”

George Simion nu se dezice de liderul suveranist Călin Georgescu, respingând speculațiile și manipulările privind o eventuală ruptură între cei doi, generate de neparticiparea lui Georgescu la campania pentru Primăria Capitalei. Liderul AUR a subliniat că relația cu fostul candidat la prezidențiale rămâne una de principiu și că partidul nu abandonează direcția suveranistă, indiferent de contextul electoral sau de presiunile politice.

„Călin Georgescu este un principiu. Eu v-am spus de nenumărate ori că nu e vorba de Călin Georgescu ca persoană, ci e vorba de un principiu. Nu ne putem dezice de voința poporului român. Atâta timp cât domnul care este acum la Palatul Cotroceni pretinde că exista un raport despre motivele pentru care s-au anulat alegeri. Și acel raport nu apare în spațiu public. Păi nu ne vom dezice, indiferent de câte urzeli apar, de câte intrigi încearcă unii și alții televizat despre ce face Simion și ce face AUR, și cum rămâne Simion fără Partidul AUR”, a declarat Simion în conferința de presă pe care a susținut-o alături de Anca Alexandrescu.