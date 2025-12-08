"Încep prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu. Îl felicit pe Marcel pentru victoria de la Buzău, îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victorie, îl felicit pe Daniel pentru că a dus o campanie corectă, atitudinea sa a fost corectă. Bucureștenii au decis, iar Ciprian Ciucu este, în mod evident, noul primar general. Îi urez succes.”

„Daniel va rămâne președinte la PSD București. Dacă am fi pierdut și CJ Buzău, dacă am fi pierdut măcar jumătate din localitățile unde am câștigat, aș fi zis că a fost un eșec. N-am câștigat Bucureștiul, dar nici nu l-am avut”, a mai precizat Grindeanu.

Șeful PSD a recunoscut că primarii PSD de la sectoare nu eu reușit să mobilizeze electoratul către candidatul partidului. Daniel Băluță fiind depășit de Anca Alexandrescu în cinci sectoare: „Este o analiză pe care o vom face în organizația București. Chiar și în Sectorul 4 e aproape egalitate… Dar trebuie să vedem de ce și ce nu a funcționat,” a precizat Grindeanu.