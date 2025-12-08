"AUR devine principalul partid de opoziție și și vom anunța în perspectiva anului 2028 că punem la dispoziție in fiecare localitate și din fiecare județ, platforma noastră, o platformă a unității naționale pe care am închegat-o cu ceilalți parteneri.



Creștem și cred că este datoria noastră ca parte integrantă a acestei mișcări suveraniste care nu își dorește să facă rău României, ci dorește să guverneze în interesul cetățenilor români, să găsim o cale de neconciliare națională și să putem perfecționa foarte multe lucruri care merg anapoda în România. Aceasta este misiunea noastră ca formațiune politică. Mulțumesc tuturor colaboratorilor și tuturor celor care au înțeles că trebuie să ne dăm mâna.



Avem un primar al Bucureștiului ales cu 30% din... într-o prezență de 30%. Nu considerăm... asta rezultă 10% din populația Bucureștiului. Nu considerăm că beneficiază de o legitimitate și de o încredere a bucureștenilor. 02:35



Domnul Călin Georgescu este târât într-un proces... fără ca opinia publică să cunoască niște motive reale pentru care s-au anulat alegerile, are niște probleme pe care unii avizi de dezbinare și de segmentare a mișcării suveraniste caută să le speculeze și să aducă zâzanie în rândul acestei mișcări. Noi avem o datorie ca mișcare politică, democratică, să ne întoarcem la un stat de drept, la respectarea Constituției și la alegeri libere. Așa că vom continua pe această cale, respectând totodată ceea ce s-a întâmplat și inclusiv pe domnul Georgescu. Știu că unul după altul suntem ținte", a declarat George Simion.