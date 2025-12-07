Candidatul AUR a transmis buzoienilor mulțumiri pentru faptul că au votat și că formațiunea politică pe care o reprezintă este singura opoziție la Partidul Social Democrat.



"Vreau să mulțumesc tuturor buzoienilor care au ieșit la vot și și-au exprimat opțiunea lor. Venim după o lună de campanie dificilă dar rezultatul ne arată un lucru pe care probabil mulți îl vor trece cu vederea, AUR este singura opoziție reală la PSD în județul Buzău, este singurul partid de care PSD-ului îi este teamă în județul nostru", a transmis Ștefăniță Avramescu.



Acesta a punctat faptul că prezența la vot a fost una mică și nu conferă legitimitate celui care va ocupa viitoarea funcție de președinte al CJ Buzău.



"Astăzi din păcate prezența a fost mult sub așteptări, este și o consecință a modului în care s-a făcut politică până acum. Prezența scăzută pune sub semnul întrebării inclusiv legitimitatea celui care se află în funcția de președinte al CJ indiferent de numele acestuia. Nu poți cu o prezență sub 90.000 de persoane să spui că acea persoană are legitimitatea de a conduce județul. O prezență scăzută cu o mașinărie de partid disperată nu au făcut altceva decât să facă acest rezultat. Trebuie să privim lucrurile cu optimism și aș vrea să fie foarte clar că ceea ce am început în această lună va continua în Buzău pentru anii viitori", a subliniat Ștefăniță Avramescu.



Candidatul AUR a obținut după numărarea voturilor din peste 90% dintre secțiile de vot un procentaj de aproximativ 27%, al doilea după cel obținut de PSD.

