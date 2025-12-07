Rezultatul îl plasează pe Marcel Ciolacu detașat pe prima poziție, confirmând sprijinul solid de care se bucură PSD în județ.

”Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate.

Îi asigur pe toți locuitorii județului că înțeleg cele doua mesaje transmise azi de buzoieni. Cei care au ieșit la vot, pe frig și ploaie, au dat un semnal clar pentru dezvoltarea Buzăului. Îi asigur că voi trece rapid la treabă și, împreună cu primarul Constantin Toma, cu primarii comunelor din județ și specialiștii Consiliului Județean, demarăm toate proiectele importante pe care ni le-am propus. Cei care nu au ieșit la vot au transmis și ei un mesaj important. Că sunt sătui de scandal politic și de promisiuni deșarte. Că așteaptă rezultate concrete. Le spun simplu că mandatul meu este pentru drumurile care se fac (precum Autostrada Moldovei), nu pentru vorbele care se uită. Fiindcă Buzăul merge mai departe prin fapte, nu prin lozinci!

Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul din această campanie. Și le spun că tot ce este mai important abia de acum urmează - să demonstrăm tuturor buzoienilor că putem construi împreună un viitor mai bun.” a spus Marcel Ciolacu.

Pe locul al doilea s-a clasat candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, Ștefan Avramescu, care a obținut 27,19% din voturi.

Poziția a treia a fost ocupată de Mihai Răzvan Moraru, candidatul alianței PNL–USR, cu un procent de 10,9%