Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Prima săptămână a intervalului de prognoză, 27 aprilie – 4 mai, aduce abateri termice semnificative faţă de normalul perioadei. Temperaturile vor fi cu 3,5 până la 5,5 grade Celsius sub mediile climatologice ale intervalului, cu cele mai mari deficite înregistrate în zona Moldovei şi a Carpaţilor Orientali. În ceea ce priveşte precipitaţiile, regiunile sudice, estice şi centrale vor înregistra cantităţi excedentare faţă de normă, în timp ce restul ţării se va încadra în limite normale.

Săptămâna 4–11 mai

Săptămâna 4–11 mai marchează o ameliorare, temperaturile urmând să se apropie de valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării. Precipitaţiile vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest normale.

Săptămâna 11–18 mai

Tendinţa de stabilizare se menţine şi în intervalul 11–18 mai, când atât regimul termic, cât şi cel pluviometric se vor situa în parametrii normali pentru această perioadă a anului, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 18–25 mai

În ultima săptămână a intervalului pentru care a foat emisă prognoza, 18–25 mai, temperaturile rămân în general în limite climatologice normale la nivelul întregii ţări. Precipitaţiile vor fi uşor excedentare în est şi sud, uşor deficitare în vest.