Cristian Popescu Piedone, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”E penibil faptul că se agață de scaun”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Cristian Popescu Piedone critică în termeni duri măsurile luate până acum de Ilie Bolojan și dorința acestuia de a rămâne la butoane în Guvernul României. În plus, fostul primar nu vede cu ochi buni nici activitatea USR, despre care, în ciuda numărului mic de procente obținute, spune că se află la conducerea României.

„Ce-a făcut Bolojan? Ce-a făcut? A nenorocit primăriile, a luat de la cel mai amărât și de la Boc, ăla, nu, nu-i amărât... de la primăriile astea, și de la Boc bogat, și de la ăla, și de la ăla, și de la sectoare și de nu știu ce... ca să ce să facă? Să-i dea domnului primar Ciucu și să se ducă la Oradea să facă nu știu ce stadioane, să facă nu știu ce tren suspendat, pe nu știu ce...

Băi băiatule, dar lucrurile astea se văd. Adică pentru unii sunt bani sau la... poate dezvoltați subiectul cu legea salarizării. Exact ce a zis că nu face, asta a făcut Bolojan.

E penibil, pot să vă spun, să te agăți așa de... să stai în scaunul ăla, să te ții cu ultima unghie, să zici că tu ești reformatorul, tu ești gânditorul, tu ești... ai luat România pe post de Consiliu Județean.

Cu 7-10% conduc România, conduc absolut tot și vor să se impună. Tăticule, răul, și eu am spus-o de fiecare dată, răul acestei guvernări a plecat din clipa când USR-ul a intrat la guvernare. E cea mai mare zâzanie. Ei acolo, în USR, la orice ședință, dacă sunt 30 de inși, sunt 32 de păreri între ei. Când ies în public sunt 40 de păreri și se omoară între ei. Păi când nu mai au ce să ia, se duc... Nu, e ceva rău”, a declarat Cristian Popescu Piedone.