Nicușor Dan, reacție după drona rusească căzută la Galați: „Instituțiile au acționat corect și coordonat. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei"

Sursă: realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă că instituțiile responsabile au intervenit „corect și coordonat” în cazul fragmentelor provenite din drona rusească prăbușită în județul Galați, reușind să reducă riscurile prin detonarea controlată a acestora. Șeful statului a condamnat ferm Rusia, afirmând că astfel de incidente arată „lipsa de respect față de normele de drept internațional” și pun în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru NATO.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate”, a declarat președintele, într-un mesaj oficial.

Nicușor Dan condamnă ferm „comportamentul iresponsabil al Rusiei”

Nicușor Dan a condamnat „comportamentul iresponsabil al Rusiei” și a subliniat că incidentul de la Galați, produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, este primul în care proprietăți din România au fost efectiv avariate.

Advertising

Advertising

„România nu este parte la acest conflict, și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, a afirmat șeful statului.

Președintele a reiterat că sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia „a fost și rămâne o decizie corectă”, în acord cu valorile și interesele României. Totodată, el a spus că incidentul evidențiază nevoia accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, menționând că planul de achiziții din SAFE este „esențial”.

Nicușor Dan: „Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei”

„Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune. Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, a mai transmis președintele.