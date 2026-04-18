Din cauza costurilor ridicate de producție și transport, inclusiv prețurile alimentelor au explodat.
Prețuri mari la pompă și după micșorarea accizei
România
- benzină: 8,28 - 8,98 lei/litru
- motorină: 9,00 - 9,84 lei/litru
- GPL: 4,22 lei/litru
Țările din Europa cu cele mai mari prețuri la pompă
Țările de Jos (Olanda) - benzină: 12,11 lei/litru motorină: 13,19 lei/litru
Danemarca - benzină: 11,65 lei/litru motorină: 12,70 lei/litru
Germania - benzină: 10,90 lei/litru motorină: 11,60 lei/litru
Finlanda - benzină: 10,30 lei/litru motorină: 11,42 lei/litru
Țările din Europa cu cele mai mici prețuri la pompă
Malta - benzină: 6,83 lei/litru motorină: 6,16 lei/litru
Bulgaria - benzină: 7,54 lei/litru motorină: 8,89 lei/litru
Polonia - benzină: 7,34 lei/litru motorină: 9,22 lei/litru
SURSA: Buletinul săptămânal al prețurilor petrolului al Comisiei Europene