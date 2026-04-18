Topul țărilor cu cei mai scumpi carburanți. Pe ce loc e România?

Prețurile la pompă se mențin uriașe, în ciuda faptul că Executivul a redus accizele cu 30 de bani. Însă nu doar șoferii resimt scumpirile din ultima vreme. 

Din cauza costurilor ridicate de producție și transport, inclusiv prețurile alimentelor au explodat. 

Prețuri mari la pompă și după micșorarea accizei

România

- benzină: 8,28 - 8,98 lei/litru
- motorină: 9,00 - 9,84 lei/litru
- GPL: 4,22 lei/litru

Țările din Europa cu cele mai mari prețuri la pompă

Țările de Jos (Olanda) - benzină: 12,11 lei/litru motorină: 13,19 lei/litru
Danemarca - benzină: 11,65 lei/litru motorină: 12,70 lei/litru
Germania - benzină: 10,90 lei/litru motorină: 11,60 lei/litru
Finlanda - benzină: 10,30 lei/litru motorină: 11,42 lei/litru

Țările din Europa cu cele mai mici prețuri la pompă

Malta - benzină: 6,83 lei/litru motorină: 6,16 lei/litru
Bulgaria - benzină: 7,54 lei/litru motorină: 8,89 lei/litru
Polonia - benzină: 7,34 lei/litru motorină: 9,22 lei/litru

SURSA: Buletinul săptămânal al prețurilor petrolului al Comisiei Europene 