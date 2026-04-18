Arest preventiv după furtul din instalația de oxigen a Spitalului Pantelimon

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a sustras componente esențiale din instalația de oxigen a Spitalul Pantelimon. Incidentul a dus la întreruperea temporară a funcționării sistemului, generând o situație de risc în unitatea medicală.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, suspectul a fost identificat și reținut vineri de agenții Secției 9 Poliție, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Ulterior, acesta a fost dus la audieri, iar după administrarea probelor, a fost plasat în arest preventiv.

Bunurile furate, recuperate de polițiști

Anchetatorii au reușit să recupereze obiectele sustrase - o țeavă de aproximativ un metru și un robinet - acestea fiind descoperite la un centru de colectare din aceeași zonă. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, într-un dosar penal deschis pentru furt calificat.

Cum s-a produs incidentul

Evenimentul a avut loc în seara zilei de 16 aprilie 2026, când autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112. Conform datelor oficiale, individul ar fi pătruns în curtea spitalului după ce a escaladat gardul, ulterior distrugând o componentă a instalației de oxigen și sustrăgând piesele.

Echipajele de intervenție, inclusiv pompieri, au acționat rapid pentru a securiza rezervorul și a elimina orice pericol. În paralel, o autospecială a ISU București-Ilfov a fost trimisă la fața locului cu rezerve de oxigen.

Situația pacienților

Deși instalația a fost afectată temporar, defecțiunea a fost remediată în scurt timp, iar pacienții internați nu au avut de suferit, potrivit autorităților.

Polițiștii Secției 9 continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care a avut loc incidentul.