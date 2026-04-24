Aceasta este cea mai recentă realizare științifică după prima descoperire a unui mineral lunar, changesite-(Y), în 2022. Până acum, numărul total al noilor minerale descoperite la nivel mondial în eșantioanele lunare a ajuns la opt.



La ceremonia de deschidere a Zilei Spațiale a Chinei 2026, celebrată vineri în orașul Chengdu, capitala provinciei Sichuan, Administrația Spațială Națională a Chinei (CNSA) a anunțat două descoperiri: magnesiochangesite-(Y) și changesite-(Ce), ambele fiind aprobate de Comisia pentru Minerale Noi, Nomenclatură și Clasificare (CNMNC) din cadrul Asociației Internaționale de Mineralogie.

Comoara Lunii

Li Ziying, cercetător-șef la Corporația Nucleară Națională a Chinei (CNNC) și lider al echipei care a descoperit magnesiochangesite-(Y), a explicat că acest nou mineral a fost găsit în rămășițele bazaltice din mostrele forate în scoarța selenară și aduse apoi pe Terra de misiunea Chang"e-5 în anul 2020.

Încă o țară vrea să îi vândă lui Trump mineralele sale în schimbul securității



Este un mineral de fosfat de calciu specific pământurilor rare, care aparține aceluiași grup ca și changesite-(Y), dar posedă caracteristici unice de identificare: cu o mărime extrem de mică, apărând sub formă de cristale columnare scurte și cu diametre ale granulelor de doar 2-30 de microni - mai mic de o treime din grosimea unui fir de păr - invizibile cu ochiul liber, cu o structură distinctă, a precizat Li Ziying.



Ge Xiangkun, director adjunct al Institutului de Analiză din cadrul Institutul de Cercetare Geologică a Uraniului din Beijing, o filială a CNNC, a menționat că eșantioanele lunare aduse de misiunea Chang"e-5 constau în particule extrem de fine.



Echipa a trebuit să examineze nenumărate granule de regolit, analizându-le pe fiecare în parte și făcând numeroase comparații înainte să depisteze în cele din urmă o compoziție anormală, diferită de mineralele cunoscute în vasta sa bază de date. În cele din urmă, cercetătorii chinezi au localizat un singur cristal ideal pentru testare, cu o dimensiune de doar 20 de micrometri.

Dublă confirmare - de pe Pământ și de pe Lună

Hou Zengqian, academician la Academia Chineză de Științe, a declarat că changesite-(Ce) este o nouă \"specie\" minerală aparținând grupului merrillitelor, caracterizată ca fiind bogată într-un element chimic care este un pământ rar (REE): ceriu (Ce).



În comparație cu mineralele din grupa merrillitelor găsite în eșantioane de pe Pământ, Marte și asteroizi, mineralele de tip changesite prezintă caracteristici distincte de îmbogățire a REE. Tocmai această diferență le permite oamenilor de știință să facă diferența între eșantioanele lunare și materialele provenite de pe alte corpuri cerești, transformându-le într-un fel de "minerale de referință".

Un oraș întreg din Europa a fost mutat clădire cu clădire pentru resursele ascunse în subsol



Wang Yanjuan, cel care a descoperit noul mineral, cercetător la CAGS, a explicat că descoperirea mineralului changesite-(Ce) s-a bazat pe mostre prețioase provenite din două surse complet diferite: una din eșantioanele colectate de misiunea Chang"e-5 din regiunea Oceanus Procellarum de pe fața vizibilă a Lunii, iar cealaltă provine de la un meteorit lunar descoperit în deșertul Taklamakan din regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei în 2024, primul meteorit lunar descoperit pe teritoriul chinez și certificat în mod oficial de organizațiile internaționale.



Un membru al CNMNC a declarat: "Aceasta este o descoperire remarcabilă atât pe Lună, cât și pe un meteorit care a căzut pe Pământ!".



După ce o echipă de cercetare chineză a descoperit changesite-(Y) în 2022, oamenii de știință din Statele Unite au raportat și ei descoperirea aceluiași mineral prin analiza unor eșantioane aduse pe Terra de misiunile Apollo.



Wang Yanjuan a explicat că mineralele de tip changesite din eșantioanele Apollo sunt de obicei bogate în REE grele, în timp ce mostrele din probele aduse de Chang"e-5 prezintă o îmbogățire clară în REE ușoare. Acest fapt indică o diferențiere semnificativă în comportamentul elementelor chimice din categoria pământurilor rare - ușoare și grele - în timpul evoluției magmei de pe Lună. Această diferență oferă dovezi mineralogice esențiale pentru înțelegerea mecanismelor de cristalizare și diferențiere ale "oceanului" de magmă lunară.



Hou Zengqian a remarcat că descoperirea changesite-(Ce) îmbogățește varietatea mineralelor din natură, în special de pe Lungă, dezvăluind complexitatea chimică cristalină a mineralelor din grupa merrillitelor din scoarța lunară și indicând diversitatea compoziției materialelor selenare și a proceselor de evoluție.



Pe măsură ce cercetările asupra mostrelor lunare continuă să se aprofundeze, înțelegerea umană asupra compoziției materialelor și proceselor evolutive ale Lunii - și chiar ale planetelor telurice - va continua să se extindă, a adăugat același cercetător chinez.

Regiunea de pe glob care conține mai mult aur decât rezerva Elveției.