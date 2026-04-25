Reacția lui Ilie Bolojan, după ce resturi dintr-o dronă rusească au căzut la Galați: ”Cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”

Sursă: Realitatea.Net

Ilie Bolojan a reacționat sâmbătă, după ce mai multe resturi dintr-o dronă rusească au căzut în municipiul Galați, și a catalogat incidentul drept un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. Premierul României a cerut Rusiei să înceteze ”imediat astfel de acțiuni”

”În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a subliniat că ”violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”.

”Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării.

Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a mai spus Ilie Bolojan.