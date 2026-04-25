Negrescu cere răspuns de la vârful UE după căderea dronei rusești în Galați. Europarlamentarul a sesizat-o pe Kaja Kallas

Sursă: realitatea.net

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României și a căzut pe teritoriul țării.

Negrescu avertizează că incidentul nu este unul izolat, ci „parte a unui tipar periculos" în proximitatea frontierelor UE și NATO, riscuri pe care le-a semnalat în repetate rânduri, inclusiv în poziții oficiale ale Parlamentului European.

În solicitarea adresată șefei diplomației europene, europarlamentarul a cerut consolidarea mecanismelor de monitorizare și răspuns rapid la încălcări ale spațiului aerian, o coordonare mai strânsă între statele membre pentru protejarea infrastructurii civile, evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare, precum și integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare.

„România este la frontiera Uniunii și resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță.", a transmis Negrescu.

