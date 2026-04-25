David Popovici, al treilea aur la Campionatele Naționale de la Otopeni! A dominat și proba de 100 m liber
David Popovici
David Popovici (21 de ani, CS Dinamo) a continuat seria rezultatelor excepționale la Campionatele Naționale de tineret, seniori și juniori de la Otopeni, cucerind medalia de aur la proba de 100 m liber cu timpul de 47.52 secunde.
Pe podium l-au urmat Patrick Dinu (CSM Constanța) cu 48.01 secunde, respectiv Eric Andrieș (CSM Constanța) cu 49.50 secunde.
Această nouă medalie de aur vine după ce, în zilele anterioare, Popovici câștigase deja aurul atât la proba de 50 m liber, cât și la cea de 200 m liber, în cadrul aceluiași concurs.
Sportivul de la CS Dinamo pleacă astfel de la Otopeni cu un triplu titlu național, confirmând o formă excelentă în acest sezon.
La proba de 100 m liber au mai concurat Mihai Gergely (CSM Constanța), Tudor Iordache (CSM Constanța), Richard Szilagyi (Universitatea Cluj), Răzvan Petrea (CSM București) și Alessandro Petrișor Vlad (CS Dinamo).
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News