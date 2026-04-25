Reacția MAE, după ce a fost convocat la sediu Ambasadorul Federației Ruse la București

Sursă: realitatea.net

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat sâmbătă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce o dronă rusească purtând încărcătură explozivă a violat spațiul aerian al României și s-a prăbușit în cursul nopții într-o zonă locuită din municipiul Galați.

Potrivit unui comunicat MAE, România a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian și și-a exprimat „protestul hotărât față de acest act inacceptabil", calificând incidentul drept o încălcare a suveranității țării și o „escaladare serioasă a securității regionale". Totodată, autoritățile române au atras atenția asupra riscurilor grave pe care le reprezintă un astfel de incident pentru siguranța cetățenilor.

În cadrul convocării, partea română a solicitat din nou Moscovei să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din apropierea frontierei cu România.

MAE a reamintit că „responsabilitatea exclusivă pentru războiul de agresiune în curs aparține Federației Ruse", subliniind că Rusia „își încalcă flagrant și sistematic obligațiile fundamentale legate de respectarea suveranității, integrității teritoriale, securității și păcii".

Ministerul apreciază că agresiunea rusă, aflată la peste patru ani de la declanșare, reprezintă o amenințare persistentă și gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci și a întregii regiuni a Mării Negre.

„Partea română a condamnat violarea spațiului aerian al României și a exprimat protestul hotărât față de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranității României, precum și o escaladare serioasă a securității regionale. De asemenea, a atras atenția asupra riscurilor de o deosebită gravitate pentru securitatea și siguranța cetățenilor români.

„Partea rusă şi încalcă flagrant şi sistematic obligaţiile fundamentale legate de respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale, securităţii şi păcii”

Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 25 aprilie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă şi prăbuşirea acesteia în cursul nopţii trecute într-o zonă locuită din municipiul Galaţi.

S-a solicitat încă o dată părţii ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, care au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre.

Partea rusă îşi încalcă flagrant şi sistematic obligaţiile fundamentale legate de respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale, securităţii şi păcii. Agresiunea neprovocată şi războiul ilegal la scară amplă pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o ameninţare persistentă şi gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci şi a întregii regiuni a Mării Negre.”, se arată în comunicatul MAE.