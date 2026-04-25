Dan Dungaciu, verdictul momentului: „Hai să facem anticipate și vom avea o Românie guvernată stabil”

Sursă: Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu a criticat dur la Realitatea Plus modul în care actuala guvernare vrea să vândă companiile românești. Acesta susține că premierul și susținătorii săi încearcă prin listarea la bursă „să cumpere bunăvoință financiaro-politică”. Prim-vicepreședintele AUR a declarat că țara noastră are nevoie de alegeri anticipate pentru a putea fi stabilă.

„Se vând niște pachete în condiții cel puțin bizare, către niște fonduri dedicate de investiții, românii nu pot să cumpere acțiuni, românii n-au dreptul să cumpere acțiuni la aceste companii, e o șmecherie dacă vreți politică prin care să-și cumpere mai știu eu ce bunăvoință financiaro-politică sau mai știu eu ce jocuri fac ei.

Dan Dungaciu: „Hai să facem anticipate lunile astea și vom putea avea o Românie guvernată stabil”

Deci repet, nu poți să faci heirupist aceste lucruri, că vine augustul se încheie pe PNRR-ul, s-a închis povestea, România oricum nu va reuși să absoarbă aceiași bani, așa că mai bine hai să facem anticipate lunile astea, o lună, două, trei, închidem povestea și măcar în viitor vom putea avea o Românie guvernată stabil.

Evident că suspiciunea apare, și din păcate ajungem între două extreme, PSD-ul „nu ne vindem țara”, și ceilalți care spun că totul trebuie pus pe bursă, trebuie, băi stai puțin, astea sunt două viziuni extreme, în orice economie, cum adică să nu pui pe bursă?

Pui pe bursă, dar transmite mesajul foarte clar, nu pui pe bursă ca să pui pe bursă, pentru că dacă tu ai o companie de stat primește 1 miliard, nu vreau să dau nume aici, de ce trebuie să iei 10% să-i dai unor privați? Dacă ea este deja listată pe bursă.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.