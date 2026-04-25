Schimbări drastice de temperatură de la o zi la alta. Ce urmează după zilele cu 25 de grade Celsius în termometre

Sursă: realitatea.net

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat la Realitatea Plus că temperaturile din termometre vor urca până la 25-26°C în zona de sud, iar în București sunt așteptate 24-25°C.

Duminică va fi cea mai caldă zi a weekend-ului, cu temperaturi care vor atinge și depăși pragul unei zile de vară în sudul țării.

Ziua vine însă și cu avertizări meteorologice. Vor fi active coduri galben și portocaliu pentru intensificări ale vântului: în zonele de relief jos, vitezele vor ajunge la 70-90 km/h, iar în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.600 m, în Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, rafalele vor depăși 100-120 km/h.

De duminică seară, de la ora 21:00, și până luni dimineață la ora 2:00, rămâne în vigoare o avertizare de cod galben și portocaliu pentru Carpații Meridionali, unde vântul va continua cu rafale de 100-120 km/h la altitudini de peste 1.600 m.

Răcire bruscă de luni

Dacă sâmbătă temperaturile au ajuns la 23°C, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, de luni vremea intră într-un proces accentuat de răcire.

Maximele vor scădea la 12-19°C luni, iar spre mijlocul săptămânii valorile vor coborî și mai mult, la 9-19°C. Sunt așteptate și precipitații, ploi slabe, iar la altitudini de peste 1.700 m există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte odată cu instalarea răcorii.

„Vorbim într-adevăr de o vreme caldă astăzi și mâine, mai ales mâine când în zona de sud a țării mâine vom atinge și depăși pragul unei zile de vară, 25, chiar 26°C, inclusiv în capitală 24-25°C.

Mâine însă vor fi în vigoare și avertizări meteorologice de cod galben și portocaliu pentru intensificări ale vântului, în zonele mai joase de relief vorbim de viteze de 70-90 km/h, nu în ultimul rând în aria avertizată de cod portocaliu de asemenea în zonele mai joase peste 70-90 km/h, iar în zona montană înaltă la altitudini mai mari de 1600 m respectiv în Carpații Orientali, Meridionali, dar și în Munții Apuseni viteze la rafală de 100-120 km/h.

Iar de mâine seară de la ora 21:00 până luni dimineața la ora 2:00 va rămâne în vigoare o avertizare meteorologică de cod galben și portocaliu pentru Carpații Meridionali, acolo unde la altitudini mai mari de 1600 m vor continua vitezele cu rafale de 100-120 km/h.

Din punct de vedere termic, așa cum menționați și dumneavoastră, dacă astăzi vremea a fost frumoasă, caldă, cu valori de până la 23°C, cele mai ridicate în partea de vest-sud-vest mâine vom atinge, așa cum menționam, 25-26°C în sudul țării inclusiv în capitală, 24-25°C, de luni vremea va intra într-un proces de răcire, astfel încât luni cel puțin ecartul maximelor va fi cuprins între 12 până la 19°C și treptat pe măsură ce înaintăm spre mijlocul săptămânii chiar valori ușor mai coborâte, 9-19°C, și vor fi și precipitații, ploi slabe, nu în ultimul rând este posibil ca odată cu răcirea la altitudini mai mari de 1700 m să mai consemnăm în zona montană înaltă precipitații mixte.”, a declarat Elena Mateescu la Realitatea Plus.