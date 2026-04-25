Accident grav în Buzău cu cinci răniți: două mașini s-au ciocnit pe DJ 214A
Accident
Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe Drumul Județean 214A (Cargele-Luciu-Largu), în localitatea Rușețu, județul Buzău.
Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre un autoturism condus pe strada Patriei, dinspre intersecția cu DJ 214A, de o femeie de 35 de ani, din București, și un alt autoturism condus pe DJ 214A, din direcția Brăila spre Buzău, de un bărbat de 43 de ani, tot din Capitală.
În urma impactului, au fost rănite cinci persoane: șoferul de 43 de ani și patru pasageri aflați în mașina condusă de femeia de 35 de ani, cu vârste cuprinse între 8 și 54 de ani, din București și Buzău.
Toți răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
