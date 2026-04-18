Google extinde utilizarea inteligenței artificiale în Google Photos

Google a anunțat o actualizare importantă pentru aplicația Google Photos, prin care inteligența artificială va putea analiza automat fotografiile utilizatorilor pentru a genera conținut personalizat.

Noua funcționalitate face parte din ecosistemul AI Gemini și este integrată sub conceptul de „Personal Intelligence”, permițând conectarea mai multor aplicații Google pentru o experiență mai personalizată.

Cum funcționează noua tehnologie

Dacă utilizatorul activează această opțiune, sistemul AI poate analiza imaginile din galerie, identificând persoane, contexte și momente importante. În plus, tehnologia poate corela informațiile vizuale cu date din alte servicii Google, precum e-mailul sau calendarul.

Scopul declarat al companiei este simplificarea căutării fotografiilor și eliminarea nevoii de descrieri manuale sau organizare laborioasă.

Reprezentanții Google au explicat că noul sistem permite AI-ului să „înțeleagă de la început preferințele utilizatorului”, reducând semnificativ efortul necesar pentru generarea de conținut personalizat.

Preocupări legate de confidențialitate

Deși funcționalitatea este prezentată ca un pas înainte în utilizarea inteligenței artificiale, specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra implicațiilor privind protecția datelor.

Analiza automată a fotografiilor ridică întrebări legate de accesul la imagini personale, inclusiv cele care implică familie, prieteni sau momente private. Experții avertizează că volumul de date procesate de AI ar putea reprezenta un risc pentru confidențialitate.

Recomandările companiei

Google recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție setările de confidențialitate înainte de activarea funcției. Activarea este opțională, iar utilizatorii pot alege dacă doresc sau nu ca fotografiile lor să fie analizate de inteligența artificială.

În timp ce unii utilizatori văd noua tehnologie ca pe un instrument util pentru organizarea fotografiilor, alții privesc cu scepticism nivelul de acces acordat AI asupra datelor personale. Dezbaterea privind echilibrul dintre confort și confidențialitate rămâne deschisă.