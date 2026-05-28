Licențe realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, vândute online cu mii de lei. Tot mai mulți oameni apelează la ele

Sursă: Realitatea.net

Fenomenul lucrărilor de licență realizate la comandă ia amploare în România, pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Pe internet și pe rețelele sociale apar tot mai multe anunțuri prin care sunt oferite lucrări academice gata redactate, contra unor sume care ajung chiar și la câteva mii de lei. În paralel, autoritățile pregătesc modificări legislative care ar putea permite intervenția directă a Poliției, fără sesizarea universităților.

Lucrări de licență generate cu AI, promovate agresiv online

În această perioadă, numeroși studenți aflați în pragul finalizării studiilor caută soluții rapide pentru redactarea lucrărilor de licență. Profitând de această cerere, diverse persoane promovează servicii de redactare academică folosind inteligența artificială.

Anunțurile circulă intens pe grupuri de Facebook, TikTok sau site-uri dedicate, iar promisiunile sunt tentante: lucrări finalizate în câteva zile, texte „originale” și imposibil de detectat de softurile anti-plagiat.

Unii intermediari susțin că folosesc experiența acumulată în anii anteriori, combinată cu instrumente AI moderne, pentru a livra lucrări complete într-un timp foarte scurt.

Prețurile pentru o lucrare pot depăși 2.000 de lei

Costurile pentru astfel de servicii diferă în funcție de domeniu, complexitate și termenul de livrare. În multe cazuri, sumele cerute depășesc 2.000 de lei.

Persoanele care oferă aceste servicii promit discreție totală și susțin că textele generate cu ajutorul inteligenței artificiale nu pot fi depistate la verificările standard realizate de universități.

Unii redactori afirmă chiar că au realizat deja mai multe lucrări similare fără ca acestea să ridice suspiciuni în procesul de evaluare academică.

Proiect de lege: Poliția ar putea aplica amenzi și din oficiu

Pentru a combate extinderea acestui fenomen, un proiect legislativ aflat în dezbatere la Camera Deputaților propune modificarea articolului 259 din Legea Învățământului Superior.

Noua variantă legislativă ar permite polițiștilor să constate contravențiile și să aplice sancțiuni nu doar la solicitarea universităților, ci și în urma sesizărilor făcute de persoane fizice sau juridice. De asemenea, autoritățile ar putea interveni și din oficiu.

Inițiatorii proiectului susțin că actualul sistem nu funcționează eficient, deoarece universitățile sunt singurele instituții care pot sesiza oficial aceste practici ilegale.

Universitățile încearcă să țină pasul cu tehnologia

În paralel cu schimbările legislative, instituțiile de învățământ superior încearcă să adapteze metodele de evaluare la noile realități generate de inteligența artificială.

Profesorii cer tot mai des explicații suplimentare despre conținutul lucrărilor, solicită acces la bazele de date folosite în cercetare și verifică dacă studiile prezentate sunt autentice.

Cadrele universitare recunosc însă că identificarea textelor generate de AI este mult mai dificilă decât depistarea plagiatului clasic. În multe situații, demonstrarea clară a utilizării inteligenței artificiale rămâne aproape imposibilă.

Amenzi uriașe pentru vânzarea și cumpărarea lucrărilor

Conform legislației propuse, atât persoanele care vând lucrări academice realizate cu ajutorul AI, cât și cei care le cumpără riscă sancțiuni severe.

Amenzile pot ajunge până la 200.000 de lei, în încercarea autorităților de a limita un fenomen care afectează credibilitatea sistemului universitar și valoarea diplomelor obținute în România.

Creșterea rapidă a utilizării inteligenței artificiale în educație pune presiune atât pe universități, cât și pe autorități, care caută soluții pentru a controla o practică devenită tot mai greu de monitorizat.