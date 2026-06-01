Dumitru Prunariu este convins că există extratereștri. Ce a spus singurul cosmonaut român despre o întâlnire de gradul III

Singurul român care a zburat în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, este convins că viața există și în alte zone ale Universului. Invitat la un eveniment, fostul cosmonaut a fost întrebat despre experiența sa uluitoare și, inevitabil, dacă s-a întâlnit cu «extratereștrii».

Dumitru Prunariu a fost prezent, luni, în localitatea Valea Lungă, unde a primit titlul de Cetățean de Onoare. Cu această ocazie, curioșii l-au întrebat despre experiența sa cosmică și dacă s-a întâlnit cu extratereștrii.

„Eu nu m-am întâlnit cu niciun extraterestru pe acolo. Dar ceea ce apreciază oamenii de știință, și, normal, apreciez și eu, este faptul că logic e imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele ființe inteligente”, a răspuns Prunariu, potrivit Agerpres.

Fostul cosmonaut a explicat că Pământul este doar una dintre nenumăratele planete care gravitează în jurul unei stele, într-o galaxie ce conține, la rândul său, miliarde de astfel de sisteme.

„Deci, noi apreciem că undeva, în alte părți, există inteligență, există civilizații, dar nu ne închipuim sub ce formă sunt, dacă seamănă cu noi sau nu seamănă cu noi, dacă au la bază aceleași substanțe de bază – noi avem carbonul pe Pământ. Poate că alții au siliciu, care e asemănător carbonului. Deci, e greu de evaluat, dar în mod sigur trebuie să existe undeva în Univers și alte civilizații. Că au ajuns vreodată să ne viziteze, că sunt mai dezvoltate decât noi, că au mai și aterizat și că unii au văzut omuleți verzi – asta-i altceva. Poate fi o consecință. Dar ideea de bază este că viață trebuie să existe și în altă parte a Universului”, a conchis Dumitru Prunariu.

Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu, a efectuat misiunea sa cosmică în intervalul 14–22 mai 1981, la bordul navei Soyuz 40, petrecând o săptămână pe stația orbitală Salyut 6, în cadrul programului Intercosmos.