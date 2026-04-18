Braconaj în Brașov: doi suspecți, prinși imediat după incident

Doi bărbați au fost reținuți de polițiștii din județul Brașov, fiind bănuiți că au împușcat ilegal un exemplar de urs brun în zona orașului Victoria. Incidentul s-a produs în noaptea de 17 spre 18 aprilie și este investigat ca faptă de braconaj.

Acțiunea a fost desfășurată de agenți din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Brașov – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila.

Cei doi suspecți, în vârstă de 37 și 24 de ani, au fost depistați la scurt timp după comiterea faptei, în apropierea localității Victoria.

Armă cu termoviziune și lipsa autorizației

Potrivit anchetatorilor, cei doi nu dețineau autorizație legală de vânătoare. Aceștia ar fi folosit o armă de vânătoare dotată cu dispozitiv de termoviziune pentru a executa focul asupra animalului sălbatic.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit atât echipamentele utilizate în activitatea ilegală, cât și fragmente de origine animală.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz, iar anchetatorii investighează infracțiuni de braconaj, uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.