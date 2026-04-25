Macron, vizită la Atena: Franța și Grecia au semnat nouă acorduri, inclusiv un pact de apărare reînnoit automat la fiecare cinci ani

Sursă: realitatea.net

Franța și Grecia au semnat, sâmbătă, nouă acorduri bilaterale în cadrul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron la Atena, printre care și prelungirea unui Pact-cadru de Apărare care va fi reînnoit automat la fiecare cinci ani.

Cele două țări s-au angajat să se sprijine reciproc în cazul unor amenințări la adresa securității, consolidând cooperarea bilaterală în domeniul Apărării.

„În cadrul acestui parteneriat, există o clauză de sprijin și asistență reciprocă în caz de agresiune armată", a declarat Macron în cadrul conferinței comune de presă susținute alături de premierul Kyriakos Mitsotakis, la reședința Maximos din Atena. „Nici măcar nu vă puneți întrebarea; orice s-ar întâmpla, vom fi alături de voi", a adăugat liderul francez.

Premierul grec a subliniat că „Franța este adevăratul aliat" al Greciei, precizând că angajamentele de asistență reciprocă reprezintă „punctul forte" al acordurilor dintre cele două state.

Pe lângă parteneriatul strategic cuprinzător, cele două guverne au semnat acorduri și în domenii precum Educație, Cercetare și Energie Nucleară. De asemenea, compania franceză de apărare MBDA a semnat un contract pentru continuarea sprijinului acordat rachetelor Mica ale Armatei Greciei.

Clauza de apărare a UE, „mai puternică" decât Articolul 5 NATO

Cei doi lideri au insistat asupra necesității clarificării modului în care clauza de apărare reciprocă a UE, Articolul 42, alineatul 7 din Tratatul UE, ar funcționa în practică, subliniind că aceasta nu trebuie considerată un substitut al Articolului 5 din Tratatul NATO.

Cu toate acestea, Macron a afirmat că respectiva clauză europeană este „mai puternică" decât Articolul 5, în contextul în care liderul francez pledează pentru un rol mai activ al Europei în cadrul alianței nord-atlantice, după ce Donald Trump a criticat lipsa de sprijin a aliaților în conflictul cu Iranul.

Sâmbătă dimineață, Macron și Mitsotakis au vizitat o fregată grecească construită de compania franceză Naval Group în portul Pireu, fiind însoțiți de ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, și de directorul general al companiei, Pierre-Eric Pommelet.