Rareș Bogdan, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea -FOTO
Rareș Bogdan și Papa Leon al XIV-lea -
Europarlamentarul Rareș Bogdan se află într-o vizită de lucru la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, dar și cu ambasadorul României la Sfântul Scaun.
”Delegația EPP România din Parlamentul European în vizită la Excelența Sa George Bologan, unul dintre cei mai cultivați diplomați, ambasadorul României la Sfântul Scaun. Am avut o discuție minunată, dar și îngrijorată, despre obligația, datoria pe care o avem să-i apărăm pe creștini oriunde s-ar afla în lumea aceasta tot mai asaltată de ispita deturnării de la binele comun în favoarea lăcomiei”, a scris eurodeputatul pe Facebook.
Cu această ocazie, Rareș Bogdan s-a întâlnit și cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă discuție.
