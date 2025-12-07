Programul se închide. Clarificări oficiale despre încetarea activității birourilor electorale

Birourile electorale ale secțiilor de votare constituite la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București își încetează activitatea după predarea către oficiile electorale de sector ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pe care le-au întocmit, cu condiția confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanțe în acestea.

Precizările sunt făcute de Biroul Electoral Municipal într-o hotărâre adoptată duminică.

Potrivit BEM, oficiile electorale de sector își încetează activitatea la data de 11 decembrie, ora 23:59.

Acestea asigură relația cu publicul și înregistrează solicitările, întâmpinările și contestațiile recepționate cel mai târziu până la data de 10 decembrie, ora 17:00, pe care le soluționează până la momentul încetării activității.

Oficiile electorale de sector definitivează procedurile de corectare a proceselor-verbale, de încărcare a documentelor în SICPV și de înaintare a documentelor originale către Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 - Municipiul București, către Autoritatea Electorală Permanentă și către instanțe de judecată, dacă este cazul, până la data de 10 decembrie, ora 23:59.

Activitatea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 va înceta la 24 de ore după publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București a rezultatului alegerilor locale parțiale pentru primarul general al Capitalei.

