Precizările sunt făcute de Biroul Electoral Municipal într-o hotărâre adoptată duminică.



Potrivit BEM, oficiile electorale de sector își încetează activitatea la data de 11 decembrie, ora 23:59.



Acestea asigură relația cu publicul și înregistrează solicitările, întâmpinările și contestațiile recepționate cel mai târziu până la data de 10 decembrie, ora 17:00, pe care le soluționează până la momentul încetării activității.



Oficiile electorale de sector definitivează procedurile de corectare a proceselor-verbale, de încărcare a documentelor în SICPV și de înaintare a documentelor originale către Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 - Municipiul București, către Autoritatea Electorală Permanentă și către instanțe de judecată, dacă este cazul, până la data de 10 decembrie, ora 23:59.



Activitatea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 va înceta la 24 de ore după publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București a rezultatului alegerilor locale parțiale pentru primarul general al Capitalei.

