Tânărul de 17 ani care a distrus 27 de mașini într-o singură noapte, la Târgu Jiu, a fost reținut: ce riscă adolescentul

Polițiștii gorjeni l-au reținut duminică pe tânărul de 17 ani, suspectat că a vandalizat 27 de mașini într-o singură noapte în Târgu Jiu. Daunele au fost descoperite chiar de către proprietari. Aceștia au alertat imediat autoritățile.

Din primele informații, incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 decembrie, în Târgu Jiu.

Conform presei locale, parbrize, geamuri laterale și oglinzi au fost rupte sau sparte, fără un motiv clar.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru distrugere și au început cercetările imediat 

Suspect este un adolescent de 17 ani. Tânărul a fost reținut pentru audieri, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, unde se va decide dacă va fi luată o măsură preventivă împotriva lui. 