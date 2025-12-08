Din primele informații, incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 decembrie, în Târgu Jiu.

Conform presei locale, parbrize, geamuri laterale și oglinzi au fost rupte sau sparte, fără un motiv clar.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru distrugere și au început cercetările imediat

Suspect este un adolescent de 17 ani. Tânărul a fost reținut pentru audieri, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, unde se va decide dacă va fi luată o măsură preventivă împotriva lui.