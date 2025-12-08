„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot”, a declarat Nicușor Dan, într-un mesaj public.

Șeful statului a subliniat că Bucureștiul este „un oraș complex, cu restanțe deja istorice și o relație complicată cu celelalte autorități ale statului”, adăugând că noul edil trebuie sprijinit să poată „guverna eficient orașul”.

„Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a spus Nicușor Dan.

El a insistat asupra aplicării referendumului local din 2024, prin care se cere ca impozitele și taxele bucureștenilor să fie administrate la nivelul Consiliului General, iar atribuțiile urbanistice să fie concentrate la Primăria Generală: „Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.”

Nicușor Dan a felicitat partidele din coaliție pentru modul responsabil în care au gestionat procesul electoral și a reamintit prioritățile guvernării pentru perioada următoare: adoptarea bugetului pe 2026, finalizarea etapelor din PNRR, implementarea programului SAFE și admiterea României la OCDE.