Ion Cristoiu, despre miza ascunsă a moțiunii și „șmecheria” PNRR-ului lui Bolojan

Sursă: Realitatea.net

Analistul Ion Cristoiu susține că actuala criză politică și depunerea rapidă a moțiunii de cenzură reprezintă o mișcare de contracarare a unui „plan banditesc” orchestrat de Ilie Bolojan și USR.

Potrivit publicistului, graba neobișnuită a tandemului PSD-AUR ascunde dorința de a opri adoptarea forțată a unor legi PNRR care ar fi costat România zeci de miliarde de euro, miza reală fiind eliminarea actualului premier pentru a permite refacerea coaliției într-o nouă formulă.

„Șmecheria” jaloanelor PNRR și costul ascuns al reformelor

Ion Cristoiu atrage atenția asupra faptului că legile invocate acum de guvernul reformist erau cunoscute încă din septembrie 2021, însă au fost scoase „la tarabă” în ultimul moment pentru a justifica o guvernare de urgență.

„Aceste legi trebuiau făcute, și știm asta din septembrie 2021. Au trecut de atunci cinci ani. A trecut Guvernul Cîțu, a trecut Ciucă, a trecut Ciolacu. Am înțeles, acelea erau «guverne de amiciție». Dar a venit în 22 iunie acest «guvern reformist». Întrebarea este: de ce n-a zis Bolojan asta pe 1 iulie sau pe 1 septembrie? De ce abia pe 25, ca să le avizeze acum? Să le facă «repede-repede»?”, se întreabă retoric jurnalistul.

În opinia sa, această grabă de a bifa jaloanele în 45 de zile nu este o dovadă de eficiență, ci o manevră riscantă: „Nu venea el acum să zică «repede, repede, repede» ca să luăm banii. Pentru că, de dragul acestor bani, de fapt, pe noi ne-ar fi costat nu 7 miliarde, ci vreo 30 de miliarde. Cineva a vrut să contracareze această șmecherie a lui și a USR-ului de a face totul în 45 de zile — un «banditism», cum îl numesc.”

Ultimatul PSD și dilema PNL: „Salvatorul” Bolojan sau Opoziția

Miza politică a momentului este, conform lui Cristoiu, una extrem de pragmatică și vizează strict persoana premierului, nu neapărat alianța cu PNL. Publicistul explică faptul că Partidul Social Democrat a jucat strategic, oferind liberalilor o ieșire de siguranță, cu condiția sacrificării șefului Executivului.

„Miza bătăliei a fost, de fapt, simplă. Partidul Social Democrat a anunțat partenerii de coaliție că vrea ca premierul să fie înlocuit. PSD n-a zis: «Nu mai vrem cu PNL-ul». A zis: «Nu mai vrem cu PNL în formula asta». De data aceasta, PSD a venit cu maximum de condiții: «Suntem de acord să fie și USR, numai să nu mai fie Bolojan»”, afirmă Cristoiu.

Astfel, liberalii au fost puși în fața unei alegeri dificile între loialitatea față de lider și supraviețuirea la putere: „În fața PNL-ului s-a ridicat următoarea perspectivă: ori ne ținem de «salvatorul» Bolojan și plecăm toți în opoziție, ori îi zicem: «Domnule Bolojan, sunteți simpatic, dar nu ne putem duce în opoziție acum».”

Spectacolul public și garanțiile pentru Bruxelles

Dincolo de discursul oficial și de atacurile reciproce, Ion Cristoiu îndeamnă publicul să privească spre mecanismele de culise și spre interesele economice mari, precum programul SAFE, unde consensul între partide a existat în ciuda scandalului politic.

„În politică nu trebuie să vă luați după cum se «scuipă» public liderii. Miza a fost simplă: trebuia dat jos Bolojan. Nu neapărat că au ceva personal cu el, dar trebuia refăcută această coaliție. Ați văzut la programul SAFE? A sărit PSD-ul? Nu, a fost acolo, de acord cu toate chestiunile internaționale. Problema lor era că Bolojan «avea friptura în partea cealaltă»”, explică acesta.

Referitor la implicarea AUR și la temerile privind o alianță cu PSD, analistul consideră că repetarea obsesivă a scenariului „fără AUR” este o metodă de a liniști partenerii externi în timp ce planul intern de debarcare a premierului merge înainte: „De aceea insistă acum toți că se face «fără AUR, fără AUR», lăsând impresia că totul este sub control, iar PSD garantează la Bruxelles că nu se va alia cu ei.”