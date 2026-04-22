Recrutări coordonate de serviciile de informații

Procesul de selecție ar fi gestionat de femei-ofițer din cadrul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR). Potrivit relatărilor, în instituții precum Universitatea de Stat din Novosibirsk, studenții au fost convocați la întâlniri obligatorii, unde li s-ar fi transmis criteriile generale pentru viitorii agenți.

În cadrul acestor prezentări, reprezentanții serviciilor ar fi subliniat că sunt căutate persoane capabile să colecteze informații, să le analizeze și să le transmită în mod eficient, în funcție de obiectivele stabilite.

Sursele citate în presa britanică indică faptul că în unele discuții li s-ar fi sugerat studenților că inclusiv aspecte precum trecutul personal sau experiențele controversate nu ar reprezenta automat un obstacol în calea unei cariere în serviciile de informații.

Accent pe recrutarea de tinere atractive

La Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, instituție frecvent asociată cu mediul de formare al elitelor politice ruse, inclusiv al președintelui Vladimir Putin, au fost organizate de asemenea sesiuni de informare.

Acolo, o reprezentantă a structurilor de informații ar fi subliniat explicit nevoia de „tineri și tinere bine pregătite”, insistând în mod special asupra recrutării de femei pentru anumite tipuri de operațiuni.

În paralel, foști agenți ai serviciilor ruse au fost implicați în aceste acțiuni de promovare, prezentând experiențe din carierele lor și modul în care au obținut informații de la ținte din mediul internațional.

Modelul Anna Chapman și „metoda seducției”

Cazul Anna Chapman, arestată în 2010 în Statele Unite sub acuzații de spionaj, rămâne un exemplu frecvent invocat în acest context. Ea a devenit cunoscută după ce a fost implicată într-o rețea de agenți ruși care operau sub acoperire în Occident.

Chapman a recunoscut ulterior că a folosit aspectul fizic și abilitățile sociale pentru a intra în cercuri influente din mediul de afaceri și politic, inclusiv în Marea Britanie. Ea a descris modul în care interacționa cu bărbați influenți și cum își folosea imaginea pentru a construi relații utile operațiunilor sale.

Foști agenți și metode de influență psihologică

Alte mărturii ale unor foști agenți ruși indică faptul că instruirea în cadrul serviciilor de informații include tehnici de psihologie, manipulare și construire a relațiilor de încredere cu țintele vizate.

Una dintre fostele agente, cunoscută sub pseudonim, a descris cum a fost instruită să își adapteze comportamentul în funcție de personalitatea țintei, pentru a obține informații sau acces la medii restricționate.

Operațiuni de spionaj descoperite în Europa

În ultimii ani, mai multe cazuri de spionaj au fost documentate în Europa, inclusiv în Regatul Unit, unde femei suspectate de colaborare cu rețele rusești au fost implicate în operațiuni de supraveghere și colectare de informații.

Anchetele au scos la iveală rețele complexe coordonate de ofițeri de informații, unele dintre ele având ca scop monitorizarea unor jurnaliști sau persoane implicate în investigații sensibile privind activități ale serviciilor ruse.

