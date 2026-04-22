Dosarul în care a fost condamnat Plahotniuc vizează dispariţia, în 2014, a 1 miliard de dolari din trei bănci din sistemul bancar moldovenesc, respectiv Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării.

Potrivit sentinței, oligarhul este obligat să achite, în contul statului, suma de 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat, inclusiv prin devalorizarea celor trei bănci.

Toate sechestrele aplicate au fost menţinute, a precizat procurorul de caz, Alexandru Cernei. Valoarea acestora depăşeşte un miliard de lei.

Procurorii, care au cerut anterior 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc, au precizat că vor decide dacă vor contesta sentinţa.

La rândul său, avocatul fostului lider PDM a calificat decizia drept „vădit ilegală”. „Vom face uz de dreptul de a o contesta. Nu ne aşteptam la o altă decizie, având în vedere modul în care s-a desfăşurat întregul proces, cu grave abateri. Am primit un rezultat pe măsură – cu încălcări grave”, a declarat Lucian Rogac, conform NewsMaker.md.

Vladimir Plahotniuc, învinuit de escrocherie, spălare de bani, precum şi de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, a fost găsit vinovat pe toate capetele de acuzare. Anterior, acesta a respins acuzaţiile şi s-a declarat nevinovat.

Procurorii Anticorupţie spun că Plahotniuc ar fi obţinut, prin intermediul unor companii controlate de Ilan Şor, circa 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro din fondurile sustrase. Dosarul a fost trimis în instanţă în iulie 2023, iar pe 28 noiembrie 2025 acuzarea a încheiat prezentarea probelor.

Pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat şi pentru fals în acte. Cauza a fost iniţiată în baza documentelor ridicate de anchetatorii din Grecia, din locuinţa pe care acesta o închiriase la Atena. Potrivit anchetei, el ar fi utilizat identităţi multiple, fiind identificate în total 18 acte false.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv încă din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Greciau. În prezent, acesta este deţinut în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău.