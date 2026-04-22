O generație întreagă, fără acces la țigări

Parlamentul britanic a adoptat această lege considerată istorică, care introduce conceptul de „generație fără fumat”. Practic, limita de vârstă pentru achiziția produselor din tutun va crește în fiecare an, astfel încât tinerii vizați nu vor ajunge niciodată la vârsta legală pentru a cumpăra aceste produse. Măsura nu se limitează doar la țigările clasice, ci include și țigările electronice și alte dispozitive de vaping.

O premieră mondială în lupta anti-fumat

Autoritățile britanice susțin că această decizie va reduce semnificativ numărul fumătorilor pe termen lung și va avea un impact major asupra sănătății publice, scrie presa internațională.

„Este un pas istoric care va crea o generație fără nicotină”, au transmis oficialii.

Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie să primească aprobarea regelui Charles III, însă acest pas este considerat, în mod tradițional, o formalitate.